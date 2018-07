Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, após alta da semana passada

As bolsas asiáticas fecharam na maioria em território negativo, nesta segunda-feira (16). Os índices mostraram pouco fôlego, na volta dos mercados depois de uma semana anterior positiva no continente. Além disso, investidores monitoraram indicadores da China, mas o Produto Interno Bruto (PIB) em linha com o esperado não provocou grandes movimentos nas praças acionárias.

A Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,61%, em 2.814,04 pontos. A Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, recuou 0,10%, a 1.675,92 pontos. Na China, dados oficiais mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,7% no segundo trimestre, na comparação anual, como esperado pelos analistas, mas abaixo do avanço de 6,8% do primeiro trimestre. Há, contudo, o temor de que as disputas comerciais, sobretudo entre EUA e China, possam prejudicar o crescimento da potência asiática. Também hoje, o governo chinês informou que entrou com uma queixa na Organização Mundial de Comércio (OMC) por causa da ameaça americana de impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em produtos chineses.

Foram divulgados mais cedo outros indicadores da economia da China. A produção industrial desacelerou e cresceu 6,0% em junho, na comparação anual, ante expectativa de avanço de 6,5% dos analistas. Já as vendas no varejo avançaram 9,0% em junho, na mesma comparação, ante projeção de alta de 8,8% dos economistas. Os investimentos em ativos fixos tiveram crescimento de 6% entre janeiro e junho, ante igual período de 2017, como esperado.

No Japão, um feriado local manteve a Bolsa de Tóquio fechada. Na Coreia do Sul, o índice Kospi recuou 0,39%, a 2.301,99 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex teve baixa de 0,43%, a 10.817,45 pontos.

Na contramão da maioria, na Bolsa de Hong Kong o índice Hang Seng subiu 0,05%, a 28.539,66 pontos, fechando perto da estabilidade. A fabricante de produtos eletrônicos Xiaomi chegou a cair mais, porém reduziu perdas ao longo do pregão e recuou 1,9%. Já ações ligadas a Macau se destacaram, após avaliação positiva delas pelo Citigroup.

Na Oceania, na Bolsa da Austrália o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,43%, em 6.241,50 pontos. Entre os papéis mais negociados em Sydney, Hardey Resources se destacou, em alta de 25,00%.