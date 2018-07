A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) divulgou os regulamentos referentes à realização da 41ª Expointer, que ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os documentos falam sobre a comercialização de espaços, regras para inscrições de animais e exigências sanitárias, estão disponíveis. As inscrições de animais podem ser feitas até 30 de julho. Instruções podem ser consultadas no site da Seapi.