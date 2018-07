Ouro fecha em baixa, sem embalar com dólar mais fraco ou incerteza comercial

O ouro fechou em baixa na sessão desta sexta-feira (13), e nesta semana, incapaz de pegar embalo no aumento das incertezas no comércio e na geopolítica emanadas da postura assumida pelos Estados Unidos em ambas essas frentes, mesmo que o metal seja visto como um ativo seguro.

Especificamente nesta sexta-feira, contudo, o presidente americano, Donald Trump, fez pronunciamentos mais comedidos para os próprios padrões, afirmando apoiar qualquer decisão que a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tome em relação às condições do Brexit e garantindo que buscará um acordo comercial com o governo britânico após a separação da União Europeia.

Ainda assim, nem o enfraquecimento do dólar, detectado após a Universidade de Michigan apontar queda no sentimento do consumidor americano na esteira de preocupações com tarifas, foi capaz de dar qualquer suporte ao metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro de ouro para agosto fechou a US$ 1.241,20 a onça-troy, com perdas de 0,43% nesta sessão e de 1,16% no acumulado da semana. Olhando para a parte técnica, o analista do Commerzbank Carsten Fritsch adverte sobre como um eventual rompimento do nível de US$ 1.240 por onça-troy poderia abrir a porteira para um aprofundamento da queda rumo aos US$ 1.200.