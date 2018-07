Diretor da ANP espera que todos os blocos da 5ª Rodada de Partilha sejam vendidos

Petróleo fecha em alta com oferta menor em vários países

Na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para setembro avançou US$ 0,96 (1,24%), para US$ 78,07. Já na New York Mercantile Exchange (Nymex), o WTI para agosto fechou em alta de US$ 0,05 (0,07%), a US$ 73,85 o barril