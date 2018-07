Superávit comercial da China sobe a US$ 41,61 bilhões em junho e supera previsão

O superávit comercial da China registrou forte avanço, em meio a uma escalada nas tensões comerciais com os Estados Unidos. O país asiático informou que teve superávit comercial de US$ 41,61 bilhões em junho, após registrar superávit de US$ 24,92 bilhões em maio, segundo a Administração Geral de Alfândega. Economistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam US$ 26 bilhões.

O resultado superior ocorreu em grande medida por causa das importações, que tiveram crescimento de 14,1% em junho, na comparação com igual mês do ano passado, bem abaixo da alta de 26% vista em maio. Analistas previam avanço de 23,5%.

As exportações chinesas medidas em dólares, por sua vez, tiveram crescimento de 11,3% em junho na comparação anual, quando em maio essa alta havia sido de 12,6%. Economistas projetavam, nesse caso, avanço de 11,0%.

O superávit da China com os EUA atingiu patamar recorde em junho, em US$ 28,97 bilhões. Os números são divulgados em meio a uma disputa comercial entre os dois países, após o governo americano ameaçar impor tarifas sobre mais US$ 200 bilhões em produtos chineses.

Em termos de yuans, as exportações cresceram 3,1% em junho e as importações avançaram 6,0%, na comparação anual. O superávit comercial foi de 261,88 bilhões de yuans no mês passado, mostraram os números oficiais.

Em todo o primeiro semestre deste ano, o superávit da China ficou em 901,32 bilhões de yuans.