Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, com Tóquio em destaque

As bolsas asiáticas fecharam sem sinal único nesta sexta-feira (13), mas a maioria teve ganhos. O destaque ficou por conta de Tóquio, em alta robusta diante do iene mais fraco, o que ajuda ações de exportadoras japonesas. Papéis de tecnologia em geral tiveram jornada positiva no continente, na esteira da força mostrada pelo setor ontem nas bolsas de Nova Iorque, e investidores também avaliaram os dados da balança comercial da China.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 1,85%, em 22.597,35 pontos. O movimento cambial apoiou a praça do Japão, com o iene atingindo os patamares mais baixos em dólares desde janeiro.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,23%, em 2.831,18 pontos, mas a Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve ganho de 0,56%, a 7.213,34 pontos. Entre as ações, Bank of China caiu 5,80% em Xangai, enquanto China Merchants Bank avançou 0,69%.

Investidores monitoraram os números do comércio chinês, que saíram nesta sexta-feira. Os dados oficiais mostraram que o superávit comercial avançou a US$ 41,61 bilhões em junho, bem acima dos US$ 24,92 bilhões de maio e também da previsão dos analistas, de US$ 26 bilhões. Houve desaceleração das importações, que cresceram 14,1% em junho, na comparação anual, após alta de 26% em maio, enquanto as exportações tiveram avanço de 11,3% (de +12,6% em maio). Em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos, o superávit comercial chinês com os americanos atingiu patamar recorde em junho, a US$ 28,97 bilhões.

Na Bolsa de Hong Kong, as primeiras horas do pregão foram mais positivas, porém os ganhos diminuíram mais para o fim da jornada. O índice Hang Seng fechou em alta de 0,16%, em 28.525,44 pontos. Ações do setor de tecnologia se saíram bem em Hong Kong e em outras bolsas da Ásia, após o índice acionário Nasdaq renovar máxima histórica na quinta-feira em Nova York. Na contramão, contudo, China Mobile recuou 1%.

Em Seul, o índice Kospi subiu 1,13%, a 2.310,90 pontos. O Taiex, por sua vez, avançou 1,17%, a 10.864,54 pontos.

Na Oceania, a Bolsa da Austrália não definiu sinal no fim do pregão. O índice S&P/ASX 200 ficou estável, em 6.268,40 pontos. Entre os papéis mais negociados, Viva Energy Group e Atlas Iron ficaram também estáveis, enquanto Bass Oil avançou 20% e Sayona Minig caiu 4,08%.