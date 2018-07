Conselho da Randon aprova contratação de US$ 10 mi

O Conselho de Administração da Randon aprovou a contratação de uma linha de pré-pagamento de exportações (PPE), junto ao Banco Safra, no valor equivalente a US$ 10 milhões, com prazo de carência de três anos e pagamentos anuais do valor principal a partir do terceiro ano, sendo o prazo total de sete anos.

O custo da operação, segundo ata da reunião do conselho, é correspondente a variação da taxa Libor semestral, acrescida de juros a taxa de 2,97% ao ano, comissão de 0,10% ao ano e variação cambial.