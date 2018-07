Software monitora gestão de dejetos dos porcos

Um novo software de monitoramento vai melhorar a gestão ambiental da suinocultura no Rio Grande do Sul. Com a ferramenta, os técnicos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) poderão monitorar áreas nas propriedades rurais onde são aplicados os dejetos da criação de porcos para não haver impacto ambiental nas lavouras. O convênio foi assinado pela Fepam e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) nesta quinta-feira.

A tecnologia permite dosar a quantidade de esterco utilizada no solo para que seja absorvida pela cultura sem contaminar o meio ambiente. "A saturação do solo representaria risco de contaminação do lençol freático, comprometendo os recursos hídricos tanto superficiais como subterrâneos", explica o chefe da Divisão de Licenciamento de Criações da Fepam, Arno Kayser.

Conforme a coordenadora do Balcão de Licenciamento Ambiental Unificado Sema/Fepam do Noroeste, Elenir Dahmer Linauer, a metodologia usada até agora para controlar a atividade no licenciamento ambiental era apenas apresentar a área suficiente de utilização dos excrementos para fertilizar o solo.