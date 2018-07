Com ambiente externo favorável para bolsas e emergentes, Ibovespa abre em alta

O Ibovespa abriu em alta, alinhado à recuperação das ações e índices futuros no exterior e ao bom humor global com emergentes. O real segue em alta perante o dólar, o qual também perde valor ante as divisas pares do Brasil.

Apesar de ter reduzido ganhos nos últimos minutos, o petróleo segue com valorização nos mercados futuros de Nova Iorque (Nymex) e Londres (ICE), comportamento que favorece a Petrobras. Às 10h23min, o Ibovespa subia 0,72% aos 74.934 pontos, enquanto a PN da petroleira subia 1,49% e o barril do Brent para setembro tinha alta de 0,89%.

O enfraquecimento do dólar ante moedas desenvolvidas e emergentes, inclusive o real, ficou mais intenso após a divulgação da inflação ao consumidor dos EUA (CPI). O indicador subiu 0,1% em junho ante maio, abaixo da previsão de alta de 0,2%.

Voltando à bolsa, o que pode vir a ser um limitador para os ganhos é o mal-estar com o descontrole fiscal. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), concluída esta madrugada na Câmara com a derrubada da proibição de reajustes nos salários dos servidores para 2019, fará as agências de classificação de rating olharem o Brasil com uma lupa maior, na avaliação do sócio da SP Capital, Fábio Susteras. Ele avalia, entretanto, que a derrubada da proibição já estava em boa medida nos preços dos ativos.