Vendas de implementos rodoviários têm alta de 52,7% no 1º semestre, diz Anfir

A venda no mercado interno de implementos rodoviários no primeiro semestre de 2018 apresenta crescimento de 52,72% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a junho foram entregues ao mercado 38.648 unidades ante 25.307, conforme levantamento da Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários.

"O desempenho positivo anima o setor como um todo porque reflete o início da recuperação da economia, mas não podemos perder de vista o fato que a indústria passou por perdas bastante elevadas nos últimos anos", disse o presidente da Anfir, Norberto Fabris, por meio de nota.

O segmento Pesado (Reboques e Semirreboques) puxou a alta, com 79,74% a mais que no primeiro semestre de 2017, chegando a 19.415 unidades emplacadas. No segmento Leve (Carroceria sobre Chassis) foram entregues 19.233 produtos, alta de 32,6% na mesma comparação. Já as vendas de betoneiras caíram 20%, ainda como reflexo de que a retomada da construção civil está mais lenta que outros setores, na avaliação da entidade.

A Anfir pretende ampliar as vendas ao mercado externo, já tendo realizado missões ao Panamá e México este ano. Os dados de exportação disponíveis são até maio, com queda de 29%.