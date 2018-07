Bolsas da Ásia fecham em alta, recuperando-se das perdas do pregão anterior

As bolsas asiáticas fecharam em território positivo nesta quinta-feira (11), recuperando-se da fraqueza do dia anterior, quando a cautela com o comércio prejudicou o apetite por risco. Nesta quinta, houve uma retomada regional, com as praças se recuperando do mau humor visto anteriormente.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei teve alta de 1,17%, a 22.187,96 pontos. A praça japonesa teve o terceiro ganho de ao menos 1% nos últimos cinco dias de negociações. O fortalecimento do dólar ante o iene beneficiou ações de exportadoras locais. O avanço, porém, foi apoiado pelas chamadas ações defensivas, menos afetadas pelos ciclos da atividade de negócios global. Entre as ações em foco, a fabricante de medicamentos Eisai subiu 8%.

Na China, o índice Xangai Composto fechou em alta de 2,16%, a 2.837,66 pontos, enquanto o Shenzhen Composto, menos abrangente, teve ganho de 2,7%, a 1.597,17 pontos. Trata-se da segunda alta forte dos mercados acionários chineses nesta semana, o que puxou a recuperação regional após a fraqueza provocada pela cautela com o comércio global um dia antes.

O humor na China foi ajudado pela retirada da proibição dos EUA a fazer negócios com a companhia ZTE, que atingiu o patamar máximo de valorização diária na bolsa chinesa, de 10%, o que também ocorreu hoje com várias outras empresas do setor de tecnologia.

Na Bolsa de Hong Kong, o índice Hang Seng teve alta de 0,60%, a 28.480,83 pontos. O papel da ZTE negociado na praça local teve ganho de 25%, seu maior avanço diário em uma década. Sunny Optical subiu 6,7%, seu maior avanço em dois meses. Developer Country Garden teve avanço de 3,3%, mas alguns papéis do setor de tecnologia caíram.

Em Seul, o índice Kospi teve alta de 0,19%, a 2.285,06 pontos. Já o Taiex avançou 0,58%, a 10.738,38 pontos em Taiwan.

Na Oceania, a Bolsa da Austrália também teve jornada positiva, recuperando-se das perdas de ontem. O índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,85%, em 6.298,30 pontos. Entre as ações em alta, Highlands Pacific ganhou 1,82% e Estia Health, 2,48%.