EUA propõem tarifar de 10% sobre mais de 6 mil produtos da China

Juros avançam em início de semana de leilões do Tesouro dos EUA

No horário de fechamento em Nova Iorque, o yield da T-note de 2 anos avançava de 5,536% na tarde de sexta-feira para 2,561%, o da T-note de 10 anos subia de 2,809% para 2,857% e o do T-bond de 30 anos passava de 2,924% para 2,965%