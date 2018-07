Dono da Amazon amplia riqueza sobre Bill Gates

Jeff Bezos, dono da varejista on-line norte-americana Amazon, viu sua fortuna crescer nos últimos meses e aumentar a diferença entre seu patrimônio e o do segundo colocado, Bill Gates, fundador da Microsoft. O criador da Amazon possui US$ 50 bilhões (R$ 190 bilhões) a mais do que Gates, de acordo com ranking atualizado em tempo real pela revista Forbes.

Segundo a publicação, o patrimônio de Bezos chegou a USS 143.4 bilhões, enquanto o de Gates é de US$ 93,4 bilhões. Os dois são seguidos pelo investidor norte-americano Warren Buffett, que aparece no ranking com fortuna de US$ 82 bilhões.

A distância é significativamente maior do que quando foi divulgada a lista anual da revista, em março deste ano. Na ocasião, Bezos tinha US$ 112 bilhões e Gates, US$ 90 bilhões. Esta já era a maior diferença observada pela publicação desde 2001.