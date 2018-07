Dia dos Pais deve movimentar R$ 105 milhões em Porto Alegre

Pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre com consumidores da Capital mostra que o Dia dos Pais, no segundo domingo de agosto, deve injetar R$ 105 milhões no comércio. O tíquete médio dos gastos deve ficar em R$ 136,00, com uma média de 1,37 presentes por consumidor. A pesquisa indica como que a compra de roupas (38,7%), perfumaria e cosméticos (18,7%), calçados (6,3%) e acessórios, como bolsa e carteira (5,2%) lideram a intenção de presentes.

O levantamento mostra que as compras serão realizadas na semana anterior à data em 54,7% dos casos, na véspera (19,7%) e no Dia dos Pais (8,5%). As lojas de shopping têm a preferência de 40,1% dos pesquisados, contra 39,2% das lojas de rua e 3,2% no comércio eletrônico.

"O Dia dos Pais, bem como outras datas comemorativas para familiares, tem se consolidado cada vez mais entre os porto-alegrenses. Observamos nesse levantamento uma projeção financeira elevada, comandada pela compra de roupas de maior valor agregado, fruto de um inverno de baixas temperaturas, o que tem levado a um crescimento no consumo desses produtos", diz o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse.

Os compradores também irão presentear "outros pais": 50,4% do que vão às compras no Dia dos Pais irão dar presentes para o próprio pai, 16,1% para esposos/companheiros, 12% para os filhos que são pais, 5,6% para sogros e 5% para os seus irmãos que têm filhos.