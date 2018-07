Ouro fecha em queda penalizado pelo aumento do dólar

O contrato futuro de ouro fechou em queda nesta terça-feira (10), em meio ao fortalecimento do dólar. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto caiu 0,33%, para US$ 1.255,40 por onça-troy.

O dólar avançou ante moedas fortes em meio a um apetite por risco devido a certa calmaria no mercado em relação às disputas comerciais. Commodities denominadas em dólar costumam ficar penalizadas quando a divisa sobe, uma vez que se tornam mais caras para detentores de outras moedas.