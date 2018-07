Petrobras, Total e Total Eren assinam memorando sobre energia renovável

A Petrobras anuncia memorando de entendimentos no segmento de energias renováveis com a Total e a Total Eren. As empresas irão analisar o desenvolvimento conjunto de negócios em energia solar e eólica onshore no Brasil.

O memorando (MoU) tem natureza não vinculante, mas indica a intenção das empresas em trabalhar conjuntamente para desenvolver projetos nesses segmentos com diluição de riscos e potenciais ganhos de escala e sinergias, de acordo com comunicado da Petrobras.

A empresa afirma ainda que, com base nos resultados iniciais advindos da parceria estratégica com a francesa, assinada em 28 de fevereiro de 2017, ambas estão investigando outras áreas potenciais de cooperação. "A realização desse acordo faz parte da estratégia da Petrobras em desenvolver negócios de alto valor em energia renovável, em parceria com grandes players globais, visando a transição para uma matriz de baixo carbono", diz a nota.

A Petrobras possui quatro parques eólicos em parceria, que foram negociados no Ambiente de Comercialização Regulado (ACR) no leilão de energia de reserva de 2009 e entraram em operação em 2011, somando 104 MW instalados. Além disso, possui uma unidade de pesquisa e desenvolvimento em energia solar fotovoltaica de 1,1 MW no Rio Grande do Norte. Por sua vez, a Total Eren (resultado da aquisição pela Total em 2017 de participação indireta de 23% na Eren Renewable Energy) desenvolve projetos de energia e tem meta de alcançar uma capacidade instalada líquida global de mais de 3 GW até 2022, segundo o comunicado.