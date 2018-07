Promob se une à canadense 2020

A Promob Software Solutions, de Caxias do Sul, anunciou, ontem, a fusão das operações com a canadense 2020. A união dos dois fornecedores de softwares líderes da indústria trará soluções mais robustas para clientes existentes em conjunto com oportunidades recentemente desenvolvidas ao redor do mundo. Estabelecida em Caxias do Sul, a Promob seguirá operando sob a sua marca.

A Promob lidera o mercado na América Latina em software de ambientação virtual para interiores, soluções que atendem fabricantes, lojistas, marceneiros, designers de interiores e arquitetos. Possui unidades em países como África do Sul, Argentina, Colômbia, Espanha, México e Peru -, com mais de 80 mil usuários de seus softwares. A 2020 é o único fornecedor mundial de aplicativos para designers de interiores, varejistas multicanais e fabricantes de móveis.

A junção representa uma expansão significativa da liderança global das empresas e abrange dezenas de milhares de pequenos fabricantes de móveis, bem como muitos dos maiores lojistas e marcas mundiais do mobiliário. A equipe combinada de mais de 850 funcionários fornecerá suporte global aos clientes multinacionais localizados nos cinco continentes.

Fundada em 1994, a Promob está presente em sete países. Já a 2020 nasceu em 1987, em Quebec, no Canadá. Emprega mais de 500 pessoas e possui operações diretas em 11 países.