Ouro fecha em alta em meio a recente recuo do dólar

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta segunda-feira (9) em meio ao recente recuo do dólar, que havia sido ignorado pelo metal precioso na última sexta-feira.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto subiu 0,30%, para US$ 1.259,60 por onça-troy.

De acordo com o analista-chefe de mercado na Insignia Consultants, Chintan Karnani, "mais notícias negativas sobre a guerra comercial dos EUA devem impulsionar o ouro".

Karnani também citou a reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como ponto sensível para o direcionamento do dólar e do ouro nesta semana. "Trump e sua sacola de surpresas no encontro da Otan deixarão os mercados financeiros nervosos", afirmou.