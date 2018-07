Galaxy J6 traz características de linha premium e TV

A Samsung lançou um novo integrante para a linha J, o Galaxy J6, smartphone que proporciona experiências únicas de áudio e vídeo, com características de um aparelho da linha premium e com preço bastante competitivo.

O smartphone conta com display infinito, que amplia a tela sem aumentar seu tamanho físico, ao diminuir a quantidade de bordas na parte frontal do aparelho. Além disso, o J6 possui tela Super de 5.6", que permite mais brilho e contrastes realistas na reprodução das imagens.

O modelo vem equipado com TV digital, ideal para aqueles que não querem deixar de acompanhar seus programas favoritos mesmo longe de casa. Para completar a experiência audiovisual, o smartphone conta com suporte à tecnologia Dolby Atmos, que transmite o som com efeitos tridimensionais, proporcionando uma sensação maior de imersão.

Outro recurso que foi aprimorado foram as câmeras, que irão permitir registros com uma qualidade surpreendente. O Galaxy J6 possui câmera traseira de 13MP, com abertura de F1.9, que auxilia na obtenção de fotos nítidas e com bons níveis de brilho, mesmo em ambientes de baixa iluminação. O modelo conta, ainda, com câmera frontal de 8MP e abertura F1.9.

O recurso Wi-Fi Inteligente, que ativa a conectividade automaticamente ao reconhecer uma rede utilizada anteriormente, trazendo maior praticidade, controle do uso de dados e economia de bateria.