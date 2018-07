Sebrae vai investir R$ 45 milhões em fundos que apoiam negócios inovadores

Folhapress

O Sebrae lançou edital para selecionar cinco fundos de investimento que receberão R$ 45 milhões da organização para aplicar em startups. A definição dos escolhidos deve sair em outubro. O Sebrae poderá dividir o valor entre os fundos do modo como preferir.

O principal objetivo da organização com a iniciativa é se aproximar mais do mercado de investimentos em companhias de tecnologia e, com isso, aprender sobre ele e aumentar suas possibilidades de ajuda ao setor, diz Vinicius Lages, diretor de administração e finanças e presidente em exercício do Sebrae.

Segundo ele, o Sebrae não participará das decisões de investimento dos fundos. A principal ajuda que poderá oferecer será na descoberta de oportunidades, ou seja, de novas empresas que podem ser investidas.

"Podemos ajudar na diversificação desse mercado, pois atendemos milhões de negócios por ano, muitos ainda fora desse ecossistema de inovação."

Além disso, a partir do momento em que o Sebrae participa do mercado de investimentos, também se torna mais apto a influenciá-lo, inclusive sugerindo aprimoramentos na legislação do setor, afirma Lages.

Para o futuro, ele diz ser possível que o Sebrae passe a ter seus próprios fundos ou busque formas de investir diretamente em empresas inovadoras, inclusive para trazer inovação para dentro da organização, diz. Porém ainda não há plano para ações do tipo.