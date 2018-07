Em Nova Iorque, Nasdaq supera 7,6 mil pontos com apoio de techs

Os mercados acionários americanos encerraram em alta o pregão desta sexta-feira, 6, ampliando os ganhos apurados na semana, à medida que os investidores minimizaram os temores de uma guerra comercial total entre Estados Unidos e China, que já estariam no preço, e miraram em papéis de empresas de tecnologia, que voltaram a se destacar em relação a outros setores.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,41%, aos 24.456,48 pontos; o S&P 500 subiu 0,85%, aos 2.759,82 pontos; e o Nasdaq avançou 1,34%, aos 7.688,39 pontos, voltando a superar a marca de 7,6 mil pontos. O subíndice de tecnologia do S&P 500 liderou os ganhos entre todos os setores ao apresentar valorização de 1,24%, aos 1.246,81 pontos. Na semana, os três indicadores apresentaram, respectivamente, alta de 0,90%, 1,56% e 2,29%.

Enquanto os investidores brasileiros acompanhavam a partida entre Brasil e Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, os principais índices acionários de Nova Iorque renovaram sucessivas máximas graças às ações de tecnologia. As techs fizeram jus à reputação conquistada desde o ano passado de serem consideradas companhias mais seguras de se investir e foram às maiores pontuações do dia. De acordo com dados do Bank of America Merrill Lynch, ações comerciais tiveram impacto silencioso sobre as ações de tecnologia desde 1995, o que continuou ocorrendo mesmo após o anúncio do governo de Donald Trump de tarifas sobre produtos chineses alegando roubo de propriedade intelectual.

A barreira de 25% sobre US$ 34 bilhões em bens da China passou a vigorar à 1h01 (de Brasília), no que a China alegou ser o início da "maior guerra comercial da história". Os chineses retaliaram com tarifa de 25% sobre o mesmo montante em produtos americanos e anunciaram que irão à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra os EUA. A rixa entre os dois alimentou temores quanto ao futuro dos metais industriais.

As techs novamente deixaram de lado o protecionismo de Trump e impulsionaram o subíndice de tecnologia do S&P 500, que fechou em alta de 1,24%, aos 1.246,81 pontos. Entre os destaques do dia, Netflix subiu 2,47%, Apple ganhou 1,39% e Microsoft avançou 1,40%. Já o papel do Facebook renovou máxima histórica nesta sexta-feira, ao fechar com ganho de 2,41%, cotado a US$ 203,23.

No pano de fundo, o otimismo geral dos mercados foi motivado pelo relatório de emprego dos EUA (payroll), que mostrou criação de 203 mil novos postos de trabalho, acima das expectativas de 195 mil vagas. A taxa de desemprego, no entanto, subiu de 3,8% para 4,0% e o salário médio por hora subiu 0,19% na passagem de maio para junho, acima das expectativas de avanço de 0,3%.