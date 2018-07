Venda fraca de smartphone desacelera crescimento da Samsung

Folhapress

A sul-coreana Samsung Electronics informou nesta sexta-feira (6) que deve registrar o menor crescimento no lucro em mais de um ano. Segundo analistas,os ganhos recordes com os negócios de chips não devem compensaras vendas fracas dos smartphones da linha Galaxy.

A expectativa é que a venda mundial de aparelhos continue caindo, seguindo o decréscimo de 2% do primeiro trimestre.

A liderança da Samsung sobre a Apple no mercado global de smartphones está sob pressão depois que o iPhone X, da norte-americana, superou as expectativas do mercado.

A fabricante de chips de memória, smartphones e TVs disse que o lucro operacional entre abril e junho cresceria 5,2% para 14,8 trilhões de wons (US$ 13,2 bilhões), ligeiramente abaixo da estimativa média de 14,9 trilhões de wons feita por 18 analistas consultados pela Thomson Reuters.

Embora a unidade de chips deva registrar lucro recorde pelo sétimo trimestre consecutivo, dizem analistas, o crescimento mais fraco da divisão de smartphones alimenta preocupações de que o segmento precise de novas ideias para impulsionar as vendas dos dispositivos Galaxy.

"Vai ser difícil. O mercado de smartphones não está crescendo mais, mas a competição está se intensificando", afirmou Lee Won-sik, analista da Shinyoung Securities.

Os papéis da Samsung acumulam baixa de 12%neste ano diante de preocupações sobre uma desaceleração do crescimento do lucro e a ausência de inovações tecnológicas para impulsionar as vendas.

Dados mensais divulgados na quinta-feira (5)pelo grupo de monitoramento de mercado Counterpoint Research destacaram os problemas da Samsung, indicando que o mais recente modelo premium Galaxy 9 Plus foi superado pelo iPhone 8 da Apple como o mais vendido do mundo devido às vendas fracas na Europa.

A concorrência de marcas chinesas mais baratas como Xiaomi e Huawei já fez a Samsung perder participaçãona China e na Índia, dois importantes mercados para smartphones no mundo.