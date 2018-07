Petróleo não adota direção única e monitora produção dos EUA e Opep

Os contratos futuros de petróleo não apresentaram direção única nesta sexta-feira e registraram a primeira perda semanal em três semanas. Dados de produção nos Estados Unidos continuaram a ser monitorados pelos agentes, assim como os rumos do acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em agosto fechou em alta de 1,18%, para US$ 73,80 por barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para setembro recuou 0,36%, para US$ 77,11. Na semana, o WTI baixou 0,47% e o Brent cedeu 2,68%.

Comentários do presidente americano, Donald Trump, continuaram no radar dos agentes. Nos últimos dias, o republicano pediu que a Opep reduza os preços do petróleo, que vêm atingindo os maiores níveis em mais de três anos nas últimas semanas, alimentados por interrupções no fornecimento e por esforços do cartel para diminuir o excesso de petróleo, que castigou os contratos nos últimos anos.

Dados do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA mostraram na quinta-feira que o volume estocado de petróleo subiu 1,2 milhão de barris na semana encerrada em 29 de junho. Analistas consultados pela S&P Global Platts previam uma queda de 4,5 milhões de barris. Os números, que foram divulgados um dia depois do habitual devido ao feriado do Dia da Independência na quarta-feira, marcaram o primeiro aumento desde a semana encerrada em 1º de junho. Já nesta sexta-feira, a Baker Hughes informou que o número de poços e plataformas em operação nos EUA subiu de 858 para 863 na semana.

Na quinta-feira, autoridades iranianas disseram à agência Reuters que o petróleo logo custaria US$ 100 por barril devido às interrupções no fornecimento causadas por Trump.

Enquanto isso, a escalada das tensões entre China e EUA, com as duas maiores economias do mundo implementando tarifas de 25% sobre US$ 34 bilhões em produtos um do outro, pode pesar nos preços do óleo, amenizando as expectativas de demanda. "Os EUA impuseram tarifas sobre importações chinesas e preveem mais US$ 16 bilhões a serem tarifados nas próximas duas semanas. Trump disse que o total final poderia chegar a US$ 550 bilhões", escreveu o diretor de energia da Mizuho Securities USA, Robert Yawger, em nota a clientes.