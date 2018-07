Após payroll, ouro fecha em baixa mesmo com recuo do dólar

O contrato futuro de ouro fechou em baixa nesta sexta-feira, à medida que os agentes do mercado avaliaram que o relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos referente a junho mantém a visão de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) continua no caminho para elevar gradualmente as taxas de juros.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto recuou 0,24%, para US$ 1.255,80 por onça-troy. Na semana, o metal precioso apresentou avanço de 0,10%.

A economia americana criou 213 mil novos empregos no mês passado, em um resultado mais forte do que o esperado por analistas consultados pelo Wall Street Journal, cuja expectativa era de 195 mil novos postos de trabalho. "Com o sólido relatório de empregos, o Fed continua no caminho certo e, com isso, o ouro vê ganhos limitados", disse o estrategista sênior de investimentos do US Bank Wealth Management, Rob Haworth.

O dólar, no entanto, recuou de forma generalizada. O payroll também mostrou que os salários médios por hora subiram 0,19% na passagem de maio para junho, enquanto analistas esperavam avanço de 0,30%. Já a taxa de desemprego surpreendeu e subiu de 3,8% para 4,0%.

A ata da reunião de política monetária de junho do Fed mostrou que os dirigentes do banco central não tinham a intenção de interromper os planos para novos aumentos nos juros. Taxas mais altas são um fator negativo para o metal precioso. "Embora o ouro possa recuperar algumas de suas perdas no segundo trimestre, acreditamos que os fundamentos, incluindo a política do Fed e as tendências do dólar, permanecem contrários", disse Haworth. Para ele, as tarifas dos EUA contra a China e outros parceiros "provavelmente apoiarão o dólar e limitarão os ganhos para o ouro".