Blackrock passa a deter 5,01% das ações ON da BRF

A BRF foi comunicada pela BlackRock que a gestora americana de investimentos por ordem de clientes adquiriu ações ordinárias em 3 de julho, alcançando 37.309.516 ações ordinárias e 3.413.575 American Depositary Receipts, somando 40.723.091 ON, ou cerca de 5,01% do total, além de 1.215.720 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira.

Em correspondência à administração, a BlackRock diz que o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário.