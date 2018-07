Marun: governo não recebeu termos do 'pré-acordo' entre Embraer e Boeing

O ministro de Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou nesta quinta-feira (5) que o governo ainda não recebeu os termos do acordo entre a Embraer e a Boeing. "O entendimento que eu tive é que o governo ainda não recebeu os termos desse acordo. Penso que o governo só vai se manifestar oficialmente depois que tomar conhecimento da íntegra do que foi pré-acordado, e até anuência do governo esse acordo é um pré-acordo", disse Marun.

Mais cedo, Boeing e Embraer anunciaram que chegaram a um acordo para a criação de uma nova empresa, que vai envolver os negócios de aviação comercial da Embraer. A nova companhia, que nasce avaliada em US$ 4,75 bilhões, terá uma participação de 80% da Boeing e de 20% da empresa brasileira.

Pelo acordo, a Boeing pagará US$ 3,8 bilhões à Embraer. As áreas de defesa e segurança e de jatos executivos ficaram de fora do acordo. As duas empresas informaram, porém, que vão criar uma outra joint venture para a área de defesa, mas sem especificar os termos dessa parceria.