Ouro fecha em alta à espera da ata do Fed

O contrato futuro de ouro fechou em alta no pregão desta quinta-feira, com os investidores à espera da ata da reunião de política monetária de junho do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto avançou 0,42%, para US$ 1.258,80 por onça-troy.

Os investidores aguardam a ata da reunião do Fed de junho, que será divulgada nesta tarde. Indícios de que o banco central poderia ser mais acelerado do que o esperado anteriormente ao elevar as taxas de juros podem pesar sobre o ouro, que luta para competir com ativos cujo rendimento é elevado quando os juros sobem.

Nas últimas semanas, o ouro tem sofrido à medida que o dólar apresentou avanço generalizado com as expectativas de aperto mais acelerado do Fed. No mês passado, o banco central americano sinalizou que elevaria as taxas mais duas vezes este ano, totalizando quatro aumentos de 0,25 ponto porcentual, e que subiria os juros mais três vezes em 2019.