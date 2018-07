Bolsas da Europa sobem à espera de acordo no comércio de carros entre EUA e UE

As principais bolsas da Europa fecharam em alta nesta quinta-feira, 5, com investidores ocupando a ponta compradora com maior firmeza em meio a sinalizações de que os Estados Unidos e a União Europeia poderão chegar a um entendimento que evitaria tarifas adicionais sobre o comércio de carros entre as duas partes. Otimistas em relação à reaproximação comercial dos aliados transatlânticos, esses agentes de mercado deixaram em segundo plano a iminência da entrada em vigor em solo americano de tarifas sobre a importação de US$ 34 bilhões em produtos da China, que promete retaliar com medida idêntica.

Não só o possível afastamento de ameaças ao setor automotivo, um dos pilares da economia da Alemanha, como também a agenda de indicadores favoreceu os mercados acionários neste país. As encomendas à indústria em território alemão subiram 2,6% em maio ante abril, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pela agência de estatísticas Destatis. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço de 1,1% nas encomendas.

A soma desses fatores rendeu, em geral, saldo positivo para as ações europeias, levando o índice pan-europeu Stoxx 600 a avançar 0,41%, para os 381,59 pontos.

O subíndice do Stoxx para o setor de automóveis e autopeças saltou 3,41%. Isso porque, mais cedo, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, sugeriu que seu país estaria disposto a aprovar a redução das tarifas da União Europeia sobre importações de carros como uma dos possíveis caminhos para encerrar o impasse comercial entre os EUA e o bloco. "Precisamos de um acordo europeu se quisermos renegociar tarifas, por exemplo no setor automotivo", afirmou a democrata-cristã, acrescentando que qualquer oferta para diminuir as barreiras sobre carros teria de ser estendida a outros exportadores, e não só aos EUA.

Assim, a bolsa de Frankfurt liderou os ganhos no continente, com o seu DAX 30 subindo 1,19%, para os 12.464,29 pontos. Entre as montadoras, as altas foram generalizadas: os papéis da Daimler e da BMW dispararam 3,76% e 3,72%, respectivamente, os da Porsche aceleraram 3,52% e os da Volkswagen saltaram 4,05%.

Em Milão, o FTSE MIB também se beneficiou do noticiário setorial automotivo: teve alta de 1,05%, para os 21.914,29 pontos, ajudado pelas ações da Pirelli (+1,64%) e, principalmente, da Fiat Chrysler (+5,80%).

Na bolsa de Londres, o FTSE 100 fechou 0,40% mais alto, aos 7.603,22 pontos. A Glencore (+2,08%) teve bom desempenho no pregão, enquanto o Barclays (+0,45%) teve ganho mais ligeiro. Operadores desta praça acompanharam discurso do presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que disse avaliar os sinais de abrandamento da economia do Reino Unido vistos no primeiro trimestre como provavelmente temporários. Ele afirmou também que taxas de juros mais altas serão necessárias nos próximos anos, ampliando a expectativa de que o primeiro aumento de juro do BoE no ano ocorra já na reunião de política monetária de agosto.

O Ibex 35, da bolsa de Madri, avançou 1,11%, para os 9.866,20 pontos, impulsionado por ganhos como os da siderúrgica ArcelorMittal (+3,87%) e da CIE Automotive (+5,09%). Já o PSI 20, da bolsa de Lisboa, subiu 0,98%, para os 5.569,36 pontos.