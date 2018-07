Metalúrgicos defendem veto a acordo entre Embraer e Boeing

Folhapress

O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região vai pedir ao governo federal e ao Congresso o veto ao acordo anunciado nesta quinta-feira (5) entre Embraer e Boeing e diz que a empresa brasileira tem demitido trabalhadores nos últimos meses.

De acordo com o sindicato, a operação coloca em risco a soberania nacional e milhares de empregos do setor aeronáutico.

"A joint venture entre Embraer e Boeing não é um negócio qualquer. A empresa brasileira é a terceira maior exportadora do Brasil. Está atrás apenas da Vale e Petrobras. Trata-se do único setor de tecnologia intensa que possui superávit na balança comercial brasileira", diz trecho de comunicado do sindicato.

Segundo o sindicato, como detentor da ação golden share, o governo federal "tem a obrigação de vetar a negociação".

O sindicato também alega que, diferentemente do que a Embraer disse em comunicado, a união das empresas não proporcionará benefícios para o país e, menos ainda, para os trabalhadores.

"Desde que os planos de venda foram divulgados, no final do ano passado, as demissões não param de acontecer na Embraer. Embora o sindicato não tenha acesso a números oficiais, estima-se que este ano já foram demitidos cerca de 300 funcionários", informou a entidade, que completará 60 anos de fundação neste ano.

Ainda conforme o sindicato que representa os metalúrgicos, governo e Congresso não podem ser "coniventes com esse crime de lesa-pátria".

"O Sindicato dos Metalúrgicos reafirma sua posição contrária à venda da Embraer e defende a imediata estabilidade no emprego para todos os trabalhadores e a reestatização da empresa."