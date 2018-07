Depois de abrir em alta, Ibovespa firma-se em queda, assim como blue chips

Depois de abrir em alta, o Ibovespa virou e passou a cair diante da depreciação de todas as blue chips. Segundo dois analistas, prepondera uma postura cautelosa do investidor à espera da ata do Federal Reserve e de dados importantes amanhã (payroll nos EUA e IPCA de junho no Brasil).

Pouco antes das 11h, o Ibovespa renovou mínima em queda de 0,73% aos 74.199 pontos. O indicador brasileiro contradiz o comportamento dos índices americanos e europeus, mas está em linha com a desvalorização de commodities e do real ante o dólar. Às 10h58min, o Ibovespa recuava 0,47% aos 74.391 pontos. A ON da Petrobras recuava 1,35%. Na máxima intraday, marcou 75.127 pontos (+0,51%).

As ações da Petrobras e da Eletrobras, que abriram em alta dando continuidade à forte valorização ontem no fechamento, passaram a cair por volta das 10h30. A depreciação do petróleo influencia os papéis da petroleira, que devolve parcialmente os ganhos de ontem.

Ainda que não tenha relação direta com os preços dos ativos, investidores observaram as notícias sobre a operação da Polícia Federal nesta manhã. Hoje, mais um ministro do governo Temer foi afastado. Helton Yomura, do Ministério do Trabalho, foi retirado do cargo por decisão judicial e é, hoje, um dos alvos da 3ª fase da operação Registro Espúrio, que investiga fraudes relacionadas à concessão de registro sindical.