Ação da Embraer cai mais de 9% após anúncio de acordo com a Boeing

A ação da Embraer registrava perdas de 9,20% no pregão desta quinta-feira (5) depois de anunciar que fechou acordo com a Boeing para criar nova empresa de aviação comercial . O documento preliminar conta com aprovação do conselho de administração da companhia. Além da criação de uma nova sociedade na aviação comercial, a companhia brasileira e a Boeing anunciaram uma parceria na área de defesa. O valor atribuído ao novo negócio de aviação comercial é de US$ 4,75 bilhões.

Analistas ainda se debruçam sobre os termos do acordo. O analista da Guide Investimentos, Rafael Passos, disse que a primeira leitura é de que a notícia é positiva e relatou que o valor de US$ 4,8 bilhões é próximo do atual valor de mercado de toda a Embraer. Mas ainda falta analisar outros aspectos da negociação. O recibo de ações (ADR) da Embraer também operava em queda no mercado de Nova Iorque, enquanto as ações da Boeing avançam.

Cabe lembrar que o papel da aérea brasileira já subiu bastante desde o início da semana com a expectativa de anúncio do acordo.

O Ibovespa abriu em alta moderada com apoio de algumas blue chips (ações mais negociadas) e também da Eletrobrás mas, pouco depois, passou a ter queda. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (4) o texto-base do projeto de lei que destrava a venda das distribuidoras da Eletrobrás. Mesmo após o fechamento de ontem com valorização de dois dígitos, as ações da elétrica chegaram a abrir com sinal positivo. Pouco depois, entretanto, viraram para o negativo.

O mesmo movimento aconteceu com os papéis da Petrobras. A estatal, no entanto, é penalizada pela desvalorização do petróleo nos mercados futuros de Londres e de Nova Iorque.

No mercado de câmbio, o dólar passou a exibir leve alta. Segundo o operador da corretora Fair Hideaki Iha, a virada reflete fluxo financeiro negativo neste momento. "Está tendo uma saída forte de investidor estrangeiro do País", afirma Jefferson Rugik, diretor da Correparti.

Pesa ainda, tanto no dólar quanto na Bolsa, a agenda forte de amanhã com dados de emprego nos Estados Unidos e inflação no Brasil.