Dólar à vista sobe 0,40% e volta a superar R$ 3,90

O dólar voltou a subir ontem, e o real teve o pior desempenho ante a divisa norte-americana considerando uma cesta de 16 moedas. O dia, porém, foi de poucos negócios, por conta do feriado nos Estados Unidos, e o Banco Central (BC) seguiu fora do mercado de câmbio, marcando a oitava sessão consecutiva sem leilão extraordinário de swap. A instituição fez apenas o leilão de rolagem dos contratos que vencem em agosto, em operação que somou US$ 700 milhões.

O dólar à vista fechou em R$ 3,9131, com valorização de 0,40%; e, após uma manhã volátil, firmou alta na parte da tarde e voltou ao maior nível desde 7 de junho (R$ 3,9146).

Ontem, por causa do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, o volume de negócios no mercado brasileiro ficou bem abaixo da média de outros dias. No mercado futuro, o giro foi de apenas US$ 5,9 bilhões, um terço de dias normais. No segmento à vista, foi de US$ 425 milhões, também três vezes menor que pregões normais.

O último dia em que o Banco Central fez leilão de novos contratos de swap foi na sexta-feira, 22 de junho, com oferta de US$ 1 bilhão. Na quarta-feira da semana passada, dia 27, o BC entrou no mercado por meio de leilão de linha (venda de dólar à vista com compromisso de recompra), com US$ 2,4 bilhões.

Para o diretor da Wagner Investimentos, José Faria Junior, a ausência do Banco Central no mercado por todos esses dias seguidos sem novas intervenções dificulta a queda do dólar para próximo dos R$ 3,80. Com isso, a moeda tem oscilado ao redor dos R$ 3,90.