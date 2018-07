Temer e Maggi participam de solenidade que marca início da execução do Plano Agrícola

Em Brasília, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participou da cerimônia do Banco do Brasil, marcando o início da execução do Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2018/2019, que teve a presença do presidente da República, Michel Temer. Em seu discurso, o ministro destacou o consenso que marcou a negociação entre setores do governo e demandas dos representantes do setor privado para elaborar o plano neste ano. "Sabíamos onde poderíamos chegar, em função do limite do teto de gastos e, com amplo diálogo, chegamos a bom termo, aumentando o volume de recursos, reduzindo juros e ainda criando novos programas", disse Blairo Maggi sobre o PAP, anunciado no último mês, com volume de R$ 194,37 bilhões, dos quais cerca de 60% são operados pelo Banco do Brasil.

Sobre a importância do banco para o Plano Safra, o ministro destacou que, "além de importante colaborador na construção das diretrizes do plano, que é um processo de intensa negociação, a instituição faz o crédito chegar aos mais distantes rincões do Brasil, apoiando o pequeno produtor e fomentando o desenvolvimento dos médios e grandes".

O presidente do BB, Paulo Caffarelli, lembrou o papel que o agro tem para a instituição, respondendo por mais de 30% da carteira de crédito do banco, e a tradição que o Banco do Brasil tem nesse setor. Nei Marques Moreira foi o primeiro cliente a assinar o contrato com o BB.