Petróleo fecha em alta com expectativa de que DoE confirme queda de estoques

O petróleo fechou em alta nesta quarta-feira (4), com a expectativa de que a contagem oficial de barris em estoque nos Estados Unidos pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país confirme na quinta-feira (5) o forte escoamento das reservas apontado na terça-feira (3) pelos dados do Instituto Americano de Petróleo (API, na sigla em inglês).

Há de se ressaltar, contudo, que a liquidez esteve reduzida nesta sessão devido ao feriado americano do Dia da Independência, que manteve fechados os mercados financeiros nos EUA. Na Intercontinental Exchange (ICE), o preço do barril do Brent para setembro avançou US$ 0,48 (+0,62%), para US$ 78,24.

Não houve pregão físico na New York Mercantile Exchange. Às 13h59 (de Brasília), na negociação eletrônica, o contrato futuro do WTI para agosto registrava alta de 0,26%, para US$ 74,33 o barril.

Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal preveem que a contagem do DoE informe nesta quinta um recuo de 3,9 milhões de barris de óleo cru nas reservas dos EUA na semana passada, em uma sequência do escoamento de quase 10 milhões de barris no intervalo anterior.

Na terça-feira, a leitura do API indicou redução de 4,5 milhões de barris nas reservas americanas da commodity. Com a liquidez reduzida pelo feriado nos EUA, essa combinação numérica - tanto real quanto projetada - foi bastante para dar algum fôlego aos contratos.

Em relatório a clientes, o Commerzbank atribui parte do recuo das reservas estadunidenses a interrupções numa usina de processamento na província de Alberta, no Canadá, "fazendo com que 360 mil barris de óleo cru por dia a menos cheguem aos EUA".

"Quando rumores emergiram ontem (terça) à tarde de que a usina no Canadá pudesse retomar sua operação na semana que vem, o preço do WTI brevemente caiu bruscamente, já que originalmente a instalação permaneceria fechada por todo o mês" de julho, escrevem os analistas do banco alemão.