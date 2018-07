A China disse que não aplicará tarifas antes das tarifas no valor de US$ 34 bilhões sobre produtos chineses que os EUA possivelmente aplicarão na sexta-feira. O comunicado, divulgado nesta quarta-feira (4) pelo Conselho de Estado da China, ocorreu após relatos da mídia dizendo que as tarifas da China - também no valor de US$ 34 bilhões sobre produtos americanos - entrariam em vigor na sexta-feira à meia-noite, horário de Pequim.

Ou seja, 12 horas antes da implementação planejada pelos EUA de suas tarifas sobre produtos chineses, devido à diferença de fuso horário. O Conselho de Estado disse no comunicado que não imporá as tarifas planejadas antes de uma ação dos EUA.