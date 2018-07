Preço médio dos imóveis residenciais cai 0,06% em junho, aponta Fipezap

O preço médio dos imóveis residenciais teve uma leve queda de 0,06% na passagem de maio para junho, segundo pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feita com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap. O levantamento mostra também que os preços caíram 0,16% no acumulado do ano e recuaram 0,47% nos últimos 12 meses. Em Porto Alegre, a queda foi de 0,30% no mês.

O comportamento dos preços no mês foi bem diferente nas localidades cobertas pela pesquisa, sugerindo que o mercado imobiliário já mostra recuperação em algumas regiões, mas permanece em baixa em outras áreas.

Em junho, apenas seis das 20 cidades pesquisadas tiveram alta nos preços, como foram os casos de São Paulo (0,21%), Goiânia (0,31%) e Distrito Federal (0,37%). Já em 14 das 20 regiões foi registrada baixa nos preços, como foram os casos de Porto Alegre (-0,30%), Rio de Janeiro (-0,42%), Campinas (-0,46%) e Salvador (-0,55%).

O valor médio do metro quadrado dos imóveis residenciais foi a R$ 7.539. O Rio de Janeiro se manteve como a cidade com o preço mais alto do País (R$ 9.556), seguida por São Paulo (R$ 8.774) e Distrito Federal (R$ 7.754). Em Porto Alegre, o valor médio do metro quadrado ficou em R$ 5.661.

Os bairros mais caros da Capital gaúcha, conforme o levantamento, são Três Figueiras, Pedra Redonda, Bela Vista, Moinhos de Vento, Auxiliadora. Já os bairros Vila Nova, Navegantes, Rubem Berta, Lomba do Pinheiro e Restinga são os que concentram os valores mais baixos.