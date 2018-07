Petróleo opera sem direção única, após API e com feriado nos EUA

Os futuros de petróleo operam em direções contrárias, na esteira de dados favoráveis sobre os estoques americanos e em meio ao feriado do Dia da Independência nos EUA, que tende a prejudicar a liquidez nos mercados financeiros globais.

Às 8h11min (de Brasília), o barril do petróleo tipo Brent para setembro avançava 0,37% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 78,05, mas o do WTI para agosto caía 0,49% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 73,78.

No fim da tarde de ontem (3), a associação de refinarias conhecida como American Petroleum Institute (API) estimou que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA teve queda de 4,5 milhões de barris na última semana. Além disso, o API apontou reduções nos estoques de gasolina e de destilados, de 3 milhões e 400 mil barris, respectivamente.

Como hoje é feriado nos EUA, o Departamento de Energia (DoE) só publicará amanhã o levantamento oficial sobre estoques americanos, que inclui também números de produção. Durante a madrugada, tanto o WTI e o Brent operavam em alta, na esteira do API. Desde então, o WTI mudou de direção, num dia de liquidez reduzida.

Problemas de oferta na Líbia são outro fator que tende a sustentar a commodity. No começo da semana, a estatal líbia National Oil Co. (NOC) declarou força maior em embarques de petróleo depois que uma facção militar impediu navios de entrarem em alguns portos locais. O fornecimento líbio de cerca de 850 mil barris por dia foi comprometido.

Estrategistas de petróleo do BNP Paribas preveem que o Brent não demorará para superar a barreira de US$ 80 por barril, tendo a Líbia como um dos principais motivos. Em maio, o barril do Brent chegou a ser negociado a US$ 80,50.