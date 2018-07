Cobre volta a ser penalizado com preocupações em torno de disputas comerciais

O cobre ampliou as perdas nesta quarta-feira (3), uma vez que as preocupações comerciais continuam a pesar sobre o metal. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o cobre para entrega em setembro caía de 0,93%, para US$ 2,8900 por libra-peso, às 7h50min (de Brasília). Já na London Metal Exchange (LME), a tonelada do metal para três meses recuava 0,68%, para US$ 6.465,00.

Amplamente visto como uma medida da saúde econômica global, o cobre foi recentemente sobrecarregado pelas preocupações dos investidores com as disputas comerciais globais.

Tarifas dos EUA no valor de US$ 34 bilhões sobre produtos chineses devem entrar em vigor na sexta-feira, enquanto no último domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a expressar sua vontade de aplicar tarifas sobre as importações de automóveis, o que poderia impactar negativamente seus aliados na Europa. A China já afirmou que retaliará na mesma medida.

Especuladores da Bolsa de Metais de Londres estão apostando no declínio do cobre para níveis não vistos desde setembro de 2016, disseram analistas da Marex Spectron em nota. As posições curtas especulativas no metal estão perdendo apenas para o zinco a partir do fechamento da última sexta-feira, disseram os analistas.

Os declínios têm ocorrido mesmo quando sindicatos da mina Chuquicamata no Chile sinalizaram perspectiva de uma greve de um dia inteiro nas próximas semanas, enquanto negociações continuam a trabalhar na mina Escondida do país, a maior operação de cobre do mundo. Teoricamente, as greves diminuiriam a produção e aumentariam os preços.

Vale lembrar que hoje o volume de negócios tende a ser reduzido devido ao feriado do Dia da Independência nos EUA, que mantém os mercados financeiros fechados.

Entre outros metais negociados na LME, o zinco recuava 0,83%, a US$ 2.757 a tonelada métrica, alumínio subia 0,50%, para US$ 2.100,50 a tonelada métrica, o estanho ganhava 0,36%, a US$ 19.720 a tonelada métrica, o níquel recuava 0,77%, a US$ 14.230,00 a tonelada métrica e o chumbo perdia 0,34%, a US$ 2.378 a tonelada métrica.