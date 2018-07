Bolsas asiáticas fecham em baixa com desavenças comerciais entre EUA e China

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira (4), com os mercados chineses revertendo ganhos do pregão anterior, à medida que se aproxima o prazo para EUA e China aplicarem tarifas a importações um do outro, como parte do conflito comercial que há meses vem causando volatilidade nos mercados financeiros globais. Uma nova disputa envolvendo a indústria tecnológica das duas maiores economias do mundo também pesou no sentimento dos investidores.

Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto recuou 1% hoje, a 2.759,13 pontos, atingindo nova mínima em 28 meses, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,96%, a 1.563,00 pontos.

Na sexta-feira (6), a expectativa é que os EUA sigam adiante com um plano de adotar tarifas de 25% sobre US$ 34 bilhões em produtos chineses. No mesmo dia, Pequim promete retaliar com tarifa idêntica sobre o mesmo valor em bens americanos.

Os EUA também estão envolvidos em desavenças comerciais com outros grandes parceiros, incluindo Canadá, México e União Europeia.

A fraqueza na Ásia veio também na esteira do fechamento negativo ontem dos mercados acionários de Nova York, que tiveram perdas mais acentuadas no setor de tecnologia. A queda em Wall Street foi em boa parte motivada pela decisão de um tribunal na China de proibir temporariamente a americana Micron Technology de vender chips em território chinês.

Um dia antes, o governo Trump recomendou que a China Mobile - maior operadora móvel do mundo em número de clientes - fosse impedida de entrar no mercado americano, por questões de segurança nacional.

Em outras partes da região asiática, o japonês Nikkei teve baixa de 0,31% em Tóquio hoje, a 21.717,04 pontos, pressionada por ações de tecnologia e tocando mínima em quase três meses, enquanto o Hang Seng perdeu 1,06% em Hong Kong, a 28.241,67 pontos, menor patamar em sete meses, e o sul-coreano Kospi caiu 0,32% em Seul, a 2.265,46 pontos, renovando mínima em 14 meses.

Já em Taiwan, o Taiex se recuperou na última meia hora em de negócios, terminando o dia em alta marginal de 0,06%, a 10.721,87 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana voltou a ser pressionada por papéis de banco domésticos e o S&P/ASX 200 recuou 0,43% em Sydney, a 6.183,40 pontos, apagando a maior parte da valorização que exibiu ontem.