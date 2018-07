Azul começa a realizar voos ligando Porto Alegre a Rosário

Depois de inaugurar a rota internacional Porto Alegre-Córdoba, a Azul deu início ontem às operações entre a capital gaúcha e Rosário, também na Argentina. Porto Alegre é a segunda capital brasileira a contar com voos regulares e diretos para as cidades argentinas de Córdoba e Rosário. Todas as frequências serão realizadas com os jatos da Embraer, que tem capacidade para transportar até 118 clientes.

O mercado Porto Alegre-Rosário será atendido três vezes por semana, às terças, quintas-feiras e sábados. Somando aos voos para Córdoba, a Azul alcança a marca de sete frequências semanais entre a capital gaúcha e a Argentina. A adição de novas operações internacionais fortalece o centro de conexões da companhia em Porto Alegre, que passa a contar com uma média de 40 voos diários.

Dada a proximidade com a Argentina, em cerca de duas horas, os clientes que embarcarem na capital gaúcha poderão conhecer duas das maiores cidades em população e economia da Argentina. Para o diretor de Planejamento de Malha da Azul, Daniel Tkacz, o início das operações para o país vizinho despertará o interesse de clientes de várias partes do Brasil a desembarcar em Córdoba ou Rosário. "Acredito que os novos voos vão potencializar o turismo e a economia entre os países, encurtando o tempo de deslocamento dos sulistas que queiram visitar a Argentina e vice-versa", destaca Tkacz.

A viagem às cidades da Argentina tem opção para conexão em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Navegantes.