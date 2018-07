Superávit comercial cai 18,1% em junho

O Brasil registrou um superávit comercial de US$ 5,8 bilhões no mês passado, uma queda de 18,1% na comparação com junho de 2017, segundo divulgou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) ontem. Ainda afetadas pela paralisação dos caminhoneiros nas primeiras semanas do mês passado, as exportações somaram US$ 20,2 bilhões, alta de apenas 2,1% na comparação entre junho de 2017.

Já as importações foram de US$ 14,3 bilhões, um crescimento bem maior, de 13,7% na média diária. O conceito de média diária é usado pela pasta para eliminar as distorções causadas pelas diferenças de dias úteis em cada mês.

No acumulado do ano, o saldo comercial foi superavitário em US$ 30 bilhões, uma queda de 17% em relação ao mesmo período de 2017. As exportações tiveram alta de 5,7% na comparação entre os dois períodos, com destaque para as vendas de bens manufaturados para outros países.

De acordo com o ministério, os destaques foram os embarques recordes de minério de ferro, soja em grão, farelo de soja e celulose. Já as importações tiveram crescimento de 17,2% nessa comparação pelo período acumulado, com destaque para as compras de bens de capital (máquinas e equipamentos).

De acordo com o Mdic, no primeiro semestre, o preço médio das mercadorias exportadas subiu 3,63%, com destaque para celulose ( 28,4%), petróleo bruto ( 28,1%) e semimanufaturados de ferro e aço ( 27,9%). A quantidade exportada subiu 1,82%. Em relação às importações, os preços médios aumentaram 5,46%; e a quantidade comprada, 11,41% nos seis primeiros meses do ano.

Oficialmente, o Mdic estima superávit de US$ 50 bilhões neste ano. Segundo o boletim Focus, pesquisa semanal com instituições financeiras e divulgada pelo Banco Central (BC), os analistas de mercado preveem superávit de US$ 58,28 bilhões para este ano.

Para o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, a recuperação da economia brasileira e o aumento das importações levaram o saldo comercial no primeiro semestre do ano a cair 17%. "Estamos mantendo o crescimento tanto das exportações como das importações com a retomada da economia", afirmou.

O secretário de Comércio Exterior, Abrão Neto, ressaltou que a alta nas exportações no primeiro semestre (5,7%) foi puxada pela venda de produtos manufaturados, que subiu 9,1% no período, enquanto básicos aumentaram 4,6% e semimanufaturados, 0,5%. "Temos competitividade em alguns produtos importantes da nossa pauta de manufaturados, como aviões, máquinas e equipamentos e setor automotivo. É reflexo desse empenho exportador que vem crescendo ao longo dos anos", afirmou.

Para o secretário, a alta recente do câmbio ainda não se reflete no aumento das exportações, porque, como se trata de contratos de longo prazo, há um atraso nesse impacto. "O aumento das exportações é a continuidade do que vínhamos observando desde 2017", completou.