Guaporé prepara nova edição da mostra de joias e lingeries

Maior feira de joias e lingeries do Sul do Brasil, a Mostra Guaporé terá a sua 17ª edição nos dois primeiros finais de semana de agosto. O evento, que acontece no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, contará com a participação de 145 expositores. Uma parte dos espaços é destinada a setores como moda praia, fitness, couro, esporte, agroindústria e calçados.

A mostra oferecerá aos visitantes a oportunidade de conhecer e participar do processo de elaboração de joias. A novidade do evento, que em 2018 recebe o nome de Joias Experience, é proporcionar ao público a história deste que é um dos dois principais segmentos de produção da cidade - o outro, muito conhecido especialmente por atacadistas, é o de lingeries.

O visitante será recepcionado por alunos da Agência do Senai de Guaporé, que estarão demonstrando os diferentes processos de fabricação das joias. Neste espaço, o público poderá interagir e até participar da produção. De acordo com Edmilson Norberto Zortéa, presidente da Mostra Guaporé, a expectativa é receber 35 mil pessoas entre os seis dias de exposição. Os ingressos para a Mostra Guaporé custam R$ 10,00.

Zortéa e o prefeito Valdir Carlos Fabris (PDT) destacam que os dois principais segmentos da economia do município - joias e lingeries - representam ao menos 280 empresas, a maioria delas de pequeno e médio porte, o que faz de Guaporé o segundo polo brasileiro na produção de joias.