Sine oferta 220 vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine Municipal de Porto Alegre oferta 220 vagas de emprego para atuar em uma empresa do setor de serviços e administração. Ao todo, são 140 postos para auxiliar de limpeza e 80 vagas para serviços gerais. Para concorrer a uma das vagas, o interessado deve ter Ensino Fundamental completo.

A seleção dos candidatos será feita até esta quarta-feira (4) entre as 8h e as 17h, na sede do órgão, na avenida Sepúlveda com avenida Mauá, no Centro Histórico. Para se candidatar, é necessário levar documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Na entrevista de cadastramento, será solicitada a comprovação da qualificação exigida pela vaga. A empresa oferece plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-alimentação e seguro de vida.