Ouro se recupera de perdas recentes e fecha em alta

O contrato futuro de ouro encerrou o pregão desta terça-feira (3) em alta, recuperando-se das recentes perdas que afetaram o metal precioso nas últimas semanas e fizeram com que os preços recuassem ao menor nível desde dezembro. A pausa no rali do dólar colaborou para o avanço do ouro. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em agosto fechou em alta de 0,95%, para US$ 1.253,50 por onça-troy.

As expectativas de taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos e, com elas, um dólar mais forte, foram quase exclusivamente responsáveis pelo recuo recente dos preços do ouro. Juros mais altos reduzem o apelo pelo ouro, enquanto o dólar mais firme torna os contratos do metal menos atraentes para investidores que operam em outras divisas.

A fraqueza do dólar nesta terça-feira "aponta para uma realização de lucros antes dos principais eventos no fim da semana", disse o analista técnico Fawad Razaqzada, da Forex.com. "O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Reino Unido na quarta-feira (4); a ata da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deste mês na quinta-feira; e o relatório de emprego dos EUA de junho na sexta-feira são os principais eventos para os investidores nesta semana."

Para investidores, a queda do ouro não foi ainda maior devido a incertezas sobre o crescimento global e a ansiedades sobre a escalada das tensões comerciais - fatores que tipicamente proporcionariam um impulso à cotação do metal precioso, de acordo com o diretor de pesquisa de materiais básicos da Morningstar, Andrew Lane.