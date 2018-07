Temer indica servidor da Aneel para assumir direção-geral

Temer formalizou o nome do diretor, que foi publicado no Diário Oficial da União MARCELO CAMARGO/AG BRASIL/JC

Agência Brasil

O engenheiro civil André Pepitone foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir a direção-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A indicação foi publicada nesta terça-feira (3) do Diário Oficial da União, e seu nome ainda precisa ser votado pelo Senado Federal.

Pepitone é servidor da Aneel desde 2000 e já atua como um dos diretores da agência desde 2010. O mandato do atual diretor-geral, Romeu Rufino, termina em agosto. O Diário Oficial também publicou a indicação do atual diretor de Gestão das Distribuidoras da Eletrobras em Rondônia e no Acre, Efrain Pereira da Cruz, para ocupar uma das vagas de outra diretoria da agência. Sua indicação também precisa ser aprovada pelo Senado.