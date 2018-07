Estagnação na venda de carros faz setor rever para baixo previsão para o ano

Alta no emplacamentos de veículos leves, antes prevista para chegar a 13%, agora é estimada em 9,7% MARCELO G. RIBEIRO/JC

Folhapress

As vendas de carros de passeio e veículos comerciais em junho repetiram o resultado de maio. Foram emplacados 201.987 unidades no último mês, de acordo com a Fenabrave, entidade que reúne os revendedores. Em relação a junho de 2017, houve alta de 3,7%.

O número, que inclui ônibus e caminhões, mostra o quanto a paralisação dos caminhoneiros influenciou os licenciamentos, que deveriam ter sido, ao menos, 10% maior.

O resultado e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) abaixo do esperado fizeram a Fenabrave reduzir sua projeção de crescimento nas vendas para 2018. Antes, a entidade previa alta de 13% nos emplacamentos de veículos leves. Agora, espera que a alta seja de 9,7%. O Chevrolet Onix mantém a liderança do mercado, seguido por Hyundai HB20 e Ford Ka.

Há mais otimismo nos segmentos de veículos pesados, puxado pela atividade agrícola e pelo movimento de renovação de frota. A expectativa é de que haja alta de 9,8% nas vendas. Na projeção anterior, divulgada em abril, a Fenabrave esperava um crescimento de 9%.