Ibovespa abre em alta com bom humor externo

O Ibovespa abriu em alta e assim permanece, acima dos 73 mil pontos, na manhã desta terça-feira (3). O exterior positivo colabora para a valorização das ações no Brasil nesta terça-feira de provável liquidez moderada. O motivo é o encerramento dos negócios mais cedo (às 14 horas, de Brasília) das bolsas em Nova Iorque, visto que a terça é véspera do feriado pelo Dia da Independência dos Estados Unidos.

Às 10h16min, o Ibovespa subia 0,98% aos 73.552 pontos. Na máxima, minutos antes, marcara alta de 1,19% aos 73.709 pontos. Todas as blue chips contribuem para a valorização do principal indicador da Bolsa brasileira, inclusive Vale e Petrobras. A petroleira é destaque de alta nesta terça-feira de apreciação dos contratos futuros de petróleo em Nova Iorque e Londres.

A menor aversão a risco no exterior, com declarações de Donald Trump favoráveis a acordos comerciais e sinais de continuidade do governo de coalizão na Alemanha, beneficia os ativos de risco e de emergentes nesta terça. O risco País do Brasil, representado pelo Credit Default Swap (CDS) de cinco anos, caía mais cedo a 270,70 pontos, de acordo com cotações apuradas pela Markit.