Cobre busca recuperação em Londres e Nova Iorque, com dólar enfraquecido

Os futuros de cobre operam em alta em Londres e Nova Iorque, buscando se recuperar de perdas de ontem em meio ao enfraquecimento do dólar em relação a outras moedas.

Por volta das 7h15min (de Brasília), o cobre para três meses negociado na London Metal Exchange (LME) subia 0,43%, a US$ 6.599,50 por tonelada.

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), o cobre para entrega em setembro avançava 0,32%, a US$ 2,9535 por libra-peso, às 7h48min (de Brasília).

O índice DXY do dólar se desvaloriza nos negócios da manhã, tornando o cobre e outros metais básicos mais atraentes para quem utiliza outras moedas.

Apesar do dólar favorável, investidores continuam atentos aos desdobramentos das tensões comerciais que envolvem EUA, China - principal consumidor mundial de metais - e a União Europeia.

Entre outro metais na LME, o viés era majoritariamente positivo. No horário indicado acima, o zinco tinha alta de 0,46%, a US$ 2.842,00 por tonelada, o alumínio subia 0,12%, a US$ 2.116,50 por tonelada, o níquel ganhava 0,79%, a US$ 14.680,00 por tonelada, e o chumbo avançava 0,61%, a US$ 2.405,00 por tonelada. Exceção no mercado inglês, o estanho caía 0,05%, a US$ 19.725,00 por tonelada.