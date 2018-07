Bolsas asiáticas fecham sem direção única, mas disputas comerciais preocupam

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (3), à medida que os mercados chineses se recuperaram de perdas da primeira metade do pregão, mas tensões comerciais continuaram inspirando cautela na região.

Depois de ficarem no vermelho nos negócios da manhã (pelo horário local), os índices acionários chineses tiveram uma significativa recuperação na sessão da tarde, talvez ajudados por comentários do presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Yi Gang. O Xangai Composto subiu 0,41% hoje, a 2.786,89 pontos, após atingir o menor nível em dois anos no pregão anterior, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,76%, a 1.594,24 pontos.

Ações do setor financeiro, que vinham numa fase negativa, lideraram os ganhos na China depois que o chefe do PBoC declarou ao jornal estatal China Securities Journal que a instituição está "monitorando de perto" as recentes oscilações no mercado cambial e irá manter o yuan amplamente estável, dentro do que ele descreveu como "nível razoável".

Em Hong Kong, cujo mercado não operou ontem devido a um feriado local, o Hang Seng apagou parte de uma desvalorização que chegou a superar 3% e terminou o dia em baixa de 1,41%, a 28.545,57 pontos, ajudado pela virada positiva das bolsas na China continental.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei fechou em baixa marginal em Tóquio, de 0,12%, a 21.785,54 pontos, depois de apagar a maior parte das perdas de mais cedo na última meia hora de negócios, enquanto o sul-coreano Kospi teve ganho marginal de 0,05% em Seul, a 2.272,76 pontos, e o Taiex cedeu 0,58% em Taiwan, a 10.715,72 pontos.

Apesar do desempenho misto da região asiática, as disputas comerciais entre EUA e China continuam no radar. Na sexta-feira (06), vence um prazo para que Washington imponha uma tarifa de 25% sobre US$ 34 bilhões em produtos chineses. No mesmo dia, Pequim promete retaliar com tarifa idêntica sobre o mesmo valor em bens americanos.

Os EUA também estão envolvidos em conflitos comerciais com outros grandes parceiros, incluindo Canadá e União Europeia.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou depois de dois pregões de perdas modestas, sustentada por ações de petrolíferas. O índice S&P/ASX 200 avançou 0,52% em Sydney, a 6.210.20. Nesta madrugada, o Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, nível em que se encontra desde agosto de 2016, mas demonstrou preocupação com as tensões comerciais globais.