Jeanette Lontra assume presidência do Badesul

Nesta segunda-feira, tomou posse a nova diretoria do Badesul para a gestão 2018/2019, em solenidade na própria instituição. Paulo Odone deixou a chefia da instituição, que tem como nova presidente Jeanette Halmenschlager Lontra. "Vou continuar me dedicando à causa que sempre me motivou: trabalhar pelo desenvolvimento econômico e social do Rio Grande com foco na melhoria de qualidade de vida da população", disse a nova presidente.

Jeanette é servidora de carreira do Badesul e construiu a sua vida profissional na administração pública indireta, trabalhando há 42 anos em projetos de desenvolvimento do Estado, durante as diversas fases da Agência de Fomento. Foi superintendente de setor público por 12 anos e é diretora de Operações desde abril de 2015, função que continuará desempenhando em conjunto com a presidência. É graduada em Ciências Sociais, especialista em Gestão Técnica Urbana e possui Mestrado em Planejamento Urbano e Regional.

Os outros membros da diretoria serão José Cláudio Silva dos Santos, vice-presidente; e Kalil Sehbe Neto, diretor financeiro.